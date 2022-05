Martín Redrado respondió si es el papá de Matilda, la hija de Luciana Salazar: “De corazón, yo…”

Martín Redrado dijo basta. Cansado de los chismes de última hora, el economista enfrentó la cámara de Socios, el programa chimentero de Canal 13, dijo su verdad sobre Luciana Salazar y su hija, Matilda.

Y, sin pelos en la lengua, el muchacho cantó las 40. Y algunas más contra Luli, quien el fin de semana dijo de lo suyo. “Mirá… Quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija", comenzó en una charla muy picante con la notera del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"En su momento, yo acompañé a Luciana, que decidió tomar una decisión que yo respeté, apoyé y acompañe mientras fuimos pareja. Pero eso ya terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé cuando era pareja los cumplí”, siguió.

“Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Seguir alimentando esta fantasía que yo soy el padre de Matida no nos hace bien a nadie… a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados”, agregó.

“Así que por supuesto estoy dispuesto a responder todas las preguntas, pero no soy el padre de Matilda”, explicó ante la mirada de todos en piso del ciclo que cambió las mañanas del canal que conduce Adrián Suar.

“¿Cómo está el tema del juicio? Se dijo que esta semana iba a haber novedades”, atacó la notera. “Yo no tengo ninguna novedad. Como todo ciudadano, vivo a derecho y como alguna vez tuvo un juicio de naturaleza política ahora estoy dispuesto a responder sobre lo que la Justicia me requiera”, afirmó Redrado.

“¿Te llegan a vos los comentarios? ¿Qué le dirías a Luciana en este momento?”, fue la siguiente pregunta. “De corazón le diría que tuvimos una historia importante para ella y para mí. Y que cuando se terminan las historias cada uno hace el duelo como puede. Por lo tanto respeto su manera de hacer el duelo, pero es una historia que ya está terminada”, contestó.

“¿Te revincularías con Matilda si ella quiere, la chiquita?”, le dijeron. “No soy el padre, no soy pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja que quiera tener Luciana ahora o hacia el futuro. Es divina, pero no es mi lugar”, terminó.