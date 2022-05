La tremenda denuncia de Luciana Salazar contra Martín Redrado: "Ese señor abusó de mi en..."

Martín Redrado tomó la decisión de una vez por todas contar su verdad. Y, el fin de semana, enfrentó una cámara de Socios, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, en la pantalla de Canal 13, y dijo qué pasa con Luciana Salazar y cuál es su relación con Matilda, a quien muchos señalan como su supuesta hija.

Después de escucharlo desde su casa, Salazar pidió salir al aire y realizó una entrevista telefónica, donde explotó con todo contra el economista y lo acusó de haberla abusado en al menos cuatro oportunidades.

"A mi me dijo el abogado Mariano Cúneo Libarona que si un hombre te avanza sexualmente cuando vos no querés y lo tenés que frenar se llama o encuadra en abuso sexual, aunque ese hombre haya sido tu pareja. Mariano es el cuñado de Luli Fernández, así que ella le puede preguntar a él", comenzó con todo Luciana.

Allí fue el momento en el que la panelista Karina Iavícoli le preguntó si había realizado una denuncia, y Salazar volvió a dar una respuesta terrible. "Hay un montón de cosas que ustedes no saben, muchas. Y yo ahora estoy juntando mucho material para seguir con las actuaciones judiciales. Ahí lo que les pido es que hablen con mi abogado, porque él puede darles más precisiones", informó.

"Pero no digan que esto se termina acá, porque no es así", remarcó Luciana, y salió con todo contra Mariana Brey, otra de las panelista del show de las mañanas de Canal 13. "Antes que nada quiero decir que nunca de mi boca salió decir que Martín Redrado es el padre biológico de mi hija. Quiero que esto quede asentado y definitivo porque se dicen muchas cosas que no son. Y cuando digo biológico, es biológico. Redrado no es el padre biológico de Matilda, ¿está bien?", preguntó.

"Redrado está mintiendo descaradamente. Es mentira que no tiene obligaciones conmigo y con Matilda. Tiene obligaciones de acá a muchos años. Está firmado ante un escribano público. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Hay testigos. Ana Rosenfeld y un amigo de él", siguió.

"Este hombre me hace quedar como una loca y como una delirante. No quiero que un periodista más me cuestione si a mi Redrado me tiene que dar o no me tiene que dar algo. El fue presidente del Banco Central, así que sabe perfectamente qué es lo que firma", añadió.

"Es tan mentiroso que negó que habíamos vuelto en Miami. Tengo testigos y todos los chats. El le está mintiendo a mucha gente. A mi me buscó 4 veces. Intento, y digo la palabra abuso. Una palabra que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación, es un abuso. No lo denuncié porque no busco el escándalo", contó.

"El me lleva a estas instancias. Eso hizo él conmigo. Ustedes no saben ni un cuarto de lo que me hizo esa persona. Hay cosas que tienen que ver con mi hijo. Me pidió suplicando casi una revinculación con ella, tengo los audios. Y ahora niega todo. Eso es violencia", confirmó.

"Este señor me está haciendo quedar como una loca, y él firmó. Está Ana que es testigo. Simula todo. ¿No le creen a Ana Rosenfeld? El pedía la revinculación. El muestra una cosa que no es. Se quiere presentar como un hombre tranquilo, y no es así, para nada. No terminamos hace 4 años. Hace 4 años terminamos una relación larga, pero después fuimos y vinimos. En Miami intentamos una reconciliación", revisó.

"Pasa que este señor le miente a todo el mundo. Le miente a la mujer con la que está al lado ahora. Miente, manipula. Juega con todo el mundo. Me pone muy mal que quieran hacer pensar que soy yo la que pide la revinculación con mi hija. El me lo suplicó. Y ahora lo niego. Es un mentiroso. Le está mintiendo a mucha gente", terminó.