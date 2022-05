La reacción de Cristina Pérez tras recibir ofertas para dejar Telefe

Con una larga trayectoria al frente del noticiero de Telefe, Cristina Pérez fue tentada en más de una oportunidad para cambiar de canal, y en una entrevista radial se sinceró sobre la reacción que tuvo al recibir tales ofertas.

En diálogo con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Cristina Pérez se refirió a las propuestas que le hicieron llegar para abandonar la dupla que tiene con Rodolfo Barili en Telefe y pasar a otra señal.

"Siempre tuve ofertas y tentaciones. Claro que las tuve. Lo que pasa es que yo nunca usé o especulé con eso porque tengo una estabilidad en Telefe. Entonces, siempre respeté ese vínculo con la nave nodriza. Fui siempre muy seria, nunca usé eventuales tentaciones u oportunidades para tirar de la cuerda ni nada de eso”, explicó Cristina Pérez.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili junto al equipo de Telefe Noticias recibiendo el premio Martín Fierro el domingo pasado.

Cuando Montagna le consultó a la conductora si alguna vez no avanzó en una de esas ofertas, a lo que la entrevistada respondió que no. “En realidad, nunca fue mejor que lo que yo ya tenía construido. Cuando vos tenés un camino construido como el que yo tengo en Telefe, sos más conservadora a la hora de pensar en otras opciones porque también valorás las políticas de estado en tu vida”, se sinceró la periodista.

Sin embargo, Cristina Pérez no descartó la posibilidad de darle un giro a su carrera profesional. “Si a mí una oferta laboral me calienta -como me pasó con Rivadavia- no tengas dudas que me voy. Porque me desafía intelectualmente, espiritualmente, me apasiona. Creo que en este sentido los trabajos en esta carrera son como el amor: cuando hay amor, no hay duda”, remarcó.

Noticias Relacionadas La categórica frase de Cristina Pérez sobre la posibilidad de renunciar al periodismo si se convierte en primera dama de Mendoza

Para cerrar el tema sobre una posible salida de Telefe, la comunicadora consideró: “Hay muchas cosas que se evalúan para un pase: las condiciones del contexto, tu rol, lo que sembraste. No es tan sencillo”.