Fátima Florez rompió el silencio y habló de la estafa sufrida en Miami: "el contrato..."

Fátima Florez viajó a Estados Unidos, más precisamente a Miami, donde realizó dos shows, pero no todo terminó como hubiese esperado ya que su viaje culminó con un conflicto con el productor que la contrató.



“Cuando le pasaron los números de lo que se vendió, la plata no estaba”, había comentado el periodista Pablo Layus en Intrusos (América).





“Yo fui a hacer un show, se llenó y gracias a eso hubo otra función. No es fácil para un argentino conquistar otro país, otro mercado. La gente se fue feliz, cantando, bailando”, comentó Fátima en el mismo programa.



Si bien Fátima y su pareja, Norberto Marcos, no quisieron dar precisiones sobre el dinero que le deben a la humorista, en Intrusos aseguran que la cifra ronda los 30 mil dólares.



Florencia de la V le preguntó por qué se había dicho que la diferencia en el dinero se debía a que entre el público había muchos invitados. “Esos son trascendidos que vaya uno a saber quién dijo”, aclaró Marcos.



En cuanto a las condiciones del contrato que firmaron, Fátima sostuvo: “el contrato lo vio Norberto, ni siquiera yo, que me ocupo del escenario, y lo vio la otra parte. Entonces, no sé quién dice las cosas que se están diciendo”.





“Esta confusión se da porque cuando nosotros terminamos, no cobramos un centavo. Pero todavía está en tiempo y forma de pagar lo que se nos debe”, comentó Norberto Marcos.



“No pongamos que somos víctimas, porque tampoco somos víctimas, porque todavía están en plazos de pagar el dinero que nos deben. El productor no es tan tonto, sabe que hubo un éxito y tampoco se va a boicotear”, sostuvieron.