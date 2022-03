Fátima Flórez contó las maldades que soportó durante una temporada teatral

En 2005, Fátima Flórez, Fernanda Vives y Evangelina Anderson estuvieron juntas en una revista en Mar del Plata y la experiencia no fue del todo positiva. Las tres tuvieron varias peleas y aquél enfrentamiento, que parecía haber quedado en el pasado, se reavivó por un comentario de la capocómica.

Flórez aseguró que no estaba al tanto en qué obra se encontraba trabajando Vives este año en La Feliz y la ex de La Tota Santillán salió a hablar. "Me llamó la atención porque estuvimos nominados en la misma terna. Y habla de poca humildad no saber quiénes son tus compañeros de terna. Uno cuando está nominado quiere saber quiénes son, con quién está ternado", señaló.

Ahora, la imitadora estuvo en Intrusos y contó varios de los malos episodios que debió soportar en aquella temporada teatral que compartieron. "A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes", comenzó diciendo.

Evangelina Anderson

Al aire, habló del día que Evangelina Anderson la acusó de ladrona. "Se auto robó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo... los aros aparecieron mágicamente después".

Más de 15 años después, Flórez toma las cosas con humor. "Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas. Creo que nadie le tiene que faltar el respeto a nadie. A mí me cargaban con algo que no es un insulto para mí, pero yo venía de trabajar en Perú y ellas me decían que yo era peruana como si fuera un insulto", indicó.

Fernanda Vives

Y sumó: "Yo podría haber contado todo esto y tener mis cinco minutos de fama, pero nunca fui por ese lado, las peleas me hacen daño. Yo creo que las dos se potenciaban. A veces me sacaban charla para que yo me distraiga y no llegue a mis escenas en la obra. Ellas eran las dos manzanitas que pudrían todo el cajón. Nunca me pidieron perdón, después se hacen las grandes señoras pero tienen un currículum".