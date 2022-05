La amante del marido de Zaira Nara rompió el silencio y contó su verdad

Jimena Buttigliengo fue recientemente señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Zaira Nara y Jakob von Plessen y decidió realizar una descarga en la que negó rotundamente los rumores que la señalan junto a la pareja argentina, pidiendo “por favor” que se aclare que lo que se está poniendo en contexto no es verdad.

“Yo lo único que te pido es que dejen de inventar cosas que no son. No conozco a esta persona. No tengo ni su teléfono. Con Zaira somos amigas, nunca me metería en el medio de una relación. Te pido por favor que aclares todo porque yo no quiero tener problemas con mi familia. Te lo pido por favor”, explicó Jimena, que vive desde hace años en París junto a su familia.

Más tarde, desde sus stories de Instagram, Jimena compartió fotos de sus hijos y su pareja y escribió: “Esta es mi familia y los amo cada día más. Bendecida con lo mejor”.

En esa red social, Jimena se define como actriz, artista, storyteller y amante del yoga. También anteriormente ofició de notera para la Jaula de la Moda desde Miami, donde enseñó los lugares más turísticos de la ciudad, entrenando en un gimnasio en la playa, paseando en scooter y recomendando restaurantes.

Por otro lado, la semana pasada Zaira Nara desmintió su separación con Jakob en LAM, pero en Socios del espectáculo sí dieron por sentado que la relación finiquitó por una infidelidad del empresario con Buttigliengo.

Todo empezó después del Wanda gate, luego de que saliera a la superficie el encuentro de Mauro Icardi con la China Suárez en París. Algunos medios no solo señalaron que Jakob cubrió al jugador del PSG, sino que también aprovechó para encontrarse con una mujer.

“Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros en Francia con Jimena Butilengo”, se animó a decir Karina Iavícoli.

“¿Por qué crees que te involucraron?”, le preguntaron al final de la nota.

“Ni idea. Están aburridos. Les mando un beso”, confesó Jimena para poner paños fríos a una noticia y un triángulo que está ocupando todos los tabloides.