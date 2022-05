La furiosa amenaza de Claudia Villafañe contra Denise Dumas

El supuesto casamiento que iban a concretar esta semana Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo generó gran repercusión mediática. La boda finalmente no se realizó y los motivos del sorpresivo cambio de opinión siguen siendo un misterio.

En este contexto, Denise Dumas habló sobre el distanciamiento de Gianinna con su mamá Claudia Villafañe. La conductora de Flor de equipo (Telefe) contó que luego de oficializar su relación con el ex jugador, la relación con su hermana Dalma y su mamá ya no sería la misma. Es más, reveló que ya no se hablan.

"No me hablo con Gianinna. No tengo idea si se casa o no", habría sido la respuesta de Villafañe tras la consulta de la conductora.

Tras las repercusiones de sus supuestos dichos, Claudia no solo salió a desmentirla, además amenazó con iniciar una demanda legal sino se retractaba de sus dichos. "Yo no le mande nada a nadie, le pedí a Denise que desmintiera eso. Sino le mando carta documento", aclaró la ex esposa de Diego Maradona a Clarín.

Por su parte, Guido Záffora contó en A la tarde cuál fue la reacción de la mamá y de la hermana al enterarse de la boda que se llevaría a cabo este martes. "Dalma y Claudia están encendidas fuego", aseguró el panelista.

Luego, detalló los detalles de la interna: "Obviamente están en contra ante este deseo de Gianinna, más allá del amor que le tienen. La quieren y la bancan, está todo muy bien a nivel familiar porque son un tridente muy poderoso". Finalmente, Záffora disparó contundente: "Daniel Osvaldo llegó para generar conflicto en la familia Villafañe-Maradona".

La semana pasada, Elena Braccini, la ex pareja de Osvaldo, reapareció en sus redes para disparar públicamente contra el ex jugador por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijas. Ella fue quien destapó que Osvaldo estaba organizando su casamiento con la hija del Diez.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa. Intenta ser una estrella de rock", expresó indignada.