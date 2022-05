La inesperada revelación de Claudia Villafañe en relación al vínculo que mantiene con una de sus hijas: "No me hablo con..."

Desde hace algunos días se rumorea que en la jornada de hoy se llevaría a cabo el casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. La inesperada noticia impactó a todo el círculo íntimo de la pareja. En este sentido, se filtró la interna familiar que se produjo en el seno de los Maradona. Tanto Claudia Villafañe como Dalma Maradona no estarían muy felices con la decisión que tomó Gianinna.

Fue Guido Záffora quien contó en A la tarde cuál fue la reacción de la mamá y de la hermana al enterarse de la boda que se llevaría a cabo este martes. "Dalma y Claudia están encendidas fuego", aseguró el panelista.

Luego, detalló los entretelones de la interna:"Obviamente están en contra ante este deseo de Gianinna, más allá del amor que le tienen. La quieren y la bancan, está todo muy bien a nivel familiar porque son un tridente muy poderoso". Finalmente, Záffora disparó contundente: "Daniel Osvaldo llegó para generar conflicto en la familia Villafañe-Maradona".

Pero esto no fue todo. Esta mañana en Flor de equipo (Telefe) pusieron al aire la opinión de la mismísima Villafañe. "No me hablo con Gianinna", expresó la ex esposa de Diego Maradona, dejando en claro que no avala en ningún sentido la decisión de su hija.

Recordemos que ayer se dieron a conocer detalles de la boda que se llevaría a cabo este martes. Según se supo, la pareja pasará por el Registro Civil para casarse y por ahora no habrá fiesta.

"Va a ser una ceremonia íntima que fue decidida hace un mes y medio", indicó el periodista. "Va a ser para amigos íntimos y por el momento no va a haber fiesta. Si puede llegar a haber un almuerzo", añadió.

La semana pasada, Elena Braccini, la ex pareja de Osvaldo, reapareció en sus redes para disparar públicamente contra el ex jugador por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijas. Además, reveló que Osvaldo está organizando su casamiento con la hija del Diez.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa. Intenta ser una estrella de rock", expresó indignada.