La burlesca devolución de Florencia Peña a las críticas de Jorge Lanata

Este miércoles en la emisión de LPA (América), Florencia Peña le hizo una sarcástica devolución a las críticas de Jorge Lanata por el formato y contenido de su nuevo programa.

La actriz eligió una canción para arremeter contra Lanata y la periodista Marina Calabró, a quien tildó de "primera vedette" del conductor. Antes de presentar el el momento musical, Florencia Peña expresó filosa: “Mi amigo personal, Jorge Lanata, un amoroso. ¡Está tan preocupado por mí! Él me adora, son años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas mías. La última vez dijo que yo era una rata y me dedicó casi una hora de programa. Un amoroso total”.

Acto seguido, Florencia Peña interpretó una balada junto a su banda, con una letra que decía: “Tanta caca, aplasta; tanta maldad, mata. La pavada, la sanata, la batata. Lanata sos tan mala, Lanata, acabala. Balada a Lanata. Estás tan mala, estás tan mala. Canta la rata”.

Más allá de las críticas de Jorge Lanata, la actriz viene de recibir una variada gama de comentarios negativos en la prensa especializada, así como también en las redes sociales. A esto se suma que el rating de su nuevo ciclo está lejos de cumplir con las expectavias de un espacio ubicado en pleno prime time.

Hace algunos días, desde su programa radial Lanata había cuestionado: “Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña, pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana (Giménez). ¿Por qué no tratás de ser Peña?”.

Por su parte, Marina Calabró agregó en esa oportunidad: “Todo lo que vino después de esos 12 minutos de monólogo, de presentación con más sombras que luces... todo lo que vino después fue, no le diría peor, fue absolutamente incalificable”.