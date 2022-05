Sorpresa por el rating de Alejandro Fantino en el regreso de Animales Sueltos

Este lunes, Alejandro Fantino regresó con Animales Sueltos (América) a la televisión y si bien el rating no marcó una medición importante, el promedio que conquistó el ciclo no está mal para el horario de las 23:30, y todo indica que podría mantener y potenciar esos números.

Con el bajo piso que le dejó el debut del nuevo programa de Florencia Peña, Alejandro Fantino consiguió 1.8 puntos de rating y tuvo el mérito de mantener una medición estable durante toda la emisión. La marca no es mala si tenemos en cuenta que en pleno prime time, antes la mencionada actriz había logrado apenas 2.5 con la primera entrega de LPA (América), con números cayeron en picada durante el transcurso del estreno del envío.

Por otro lado, en el canal en el que se emite Animales Sueltos el mejor promedio de rating lo alcanzó LAM, que hizo 3.7 en el horario previo al prime time.

Fantino expresó su felicidad de regresar al frente de Animales Sueltos, tras su paso por la conducción de Intratables (América) durante unos meses. “Es un lujo total estar acá, abriendo este programa, reencontrándome con todas ustedes, en vivo. El equipo de América nos ha dado este auto. Quiero decir dos cositas antes de arrancar, para mí es una sorpresa estar haciendo este programa nuevamente. No pensé que iba a llegar a posibilidad de hacer Animales nuevamente, me encuentro en un momento profesional donde estoy bien en este canal, estaba muy cómodo haciendo Intratables. Y acá estoy muy feliz de hacer Animales Sueltos, es uno de los dos o tres mojones en mi carrera”.

Además, sobre la esencia que tendrá la nueva temporada de Animales Sueltos, Alejandro Fantino remarcó: “Este programa va a tener un tono tranquilo, no va a haber gritos, no va a haber grandes enojos, no va a haber insultos, porque la hora no amerita eso, ustedes ya empiezan a irse a descansar a esta hora”.

El equipo que acompaña al conductor está formado por Miguel Wiñazki, Carlos Burgueño, Julieta Tarrés, Diana Deglauy, Enrique Zuleta Puceiro y Mariano Cúneo Libarona.