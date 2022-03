La inesperada confesión de Alejandro Fantino antes del final de Intratables

A casi diez años de su debut, en los últimos días se dio a conocer la noticia del próximo final de Intratables. El clásico programa de actualidad y debate político se despedirá de la pantalla de canal América, y su conductor, Alejandro Fantino hizo una inesperada confesión sobre su sueño laboral en televisión.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), Alejandro Fantino se mostró ilusionado con la posible vuelta de Animales Sueltos para cubrir el espacio que dejará vacante Intratables. Sin embargo, la figura de la televisión sorprendió a todos al revelar que le hubiera gustado conducir Intrusos (América).

“Hoy me enteré de la noticia por lo que contó Pablo Montagna. Hay rumores, sí, de que viene Animales Sueltos. Yo esto lo hablé hará unos 10 días pero no tengo el gancho puesto. Sé que en mayo viene Florencia Peña y que yo me correría un poquito en el horario de Intratables pero yo no me puedo pasar de las 12 porque voy a trabajar en ESPN, tengo un contrato allá”, explicó el conductor.

Con respecto a la supuesta vuelta de Animales Sueltos, Alejandro Fantino remarcó: “Si se da lo de Animales sería después del de Florencia (Peña). Bienvenido sea porque a mí me dio mucha alegría hacerlo, tanto la parte de espectáculos como también la de política”.

Luego, cuando le preguntaron a Fantino sobre quiénes serían los panelistas que lo acompañarían en su nueva etapa en televisión, él se limitó a responder: “No hay nada, yo no hablé nada de panel. Medio que me abrí de ofrecer y de elegir nombres”.

Finalmente confesó: “Hasta en un momento, cuando los chicos (Pallares y Lussich) se fueron a eltrece pensé que me iban a ofrecer Intrusos y hubiese puesto el lomo para vivir esa experiencia porque me gusta mucho hacer espectáculos. Para los conductores está bueno agarrar programas que son o fueron exitosos, son como postgrados”.