El lapidario posteo de Alejandro Fantino contra el PSG: "Tienen menos..."

El 9 de marzo de 2022 quedará grabado a fuego en la historia del fútbol europeo. Para el Real Madrid será una de las tantas hazañas en sus 120 años de vida, mientras que para el París Saint Germain será una catastrófica eliminación, similar a la que sufrió en manos del Barcelona en 2017, cuando cayó ante el Culé 6-1, luego de ganar la ida 4-0. La ventaja perdida no es tan grande como la de hace cinco años, pero el peso específico de los jugadores en cancha hace que la caída sea tan estrepitosa como la de un lustro atrás.

Atento a lo que ocurrió en la Champions League, Alejandro Fantino utilizó sus redes sociales para referirse al tremendo partido de octavos de final, y fue lapidario con el PSG.

"Hola PSG. ¡El Ártico es Tulum al lado del frío que tiene tu escudo! Tienen menos huevos que una tortilla vegana", comenzó el exrelator partidario de Boca Juniors en sus historias de Instagram una vez consumada la derrota del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

"Y es tu camiseta congelada, no le tires las culpas a Messi que de estas copas tiene cuatro y ustedes para verla se tienen que ir hasta Marsella", sentenció el conductor, que se refirió a los lapidarios puntajes que recibió el astro argentino por parte del periódico francés L'Equipe (en el partido de ida lo puntuó con un 3, en el de vuelta le puso un 6 pero ilustró su tapa con una foto de Leo cabizbajo).

Esta no es la primera vez que Fantino elige este medio para defender a Lionel Messi, el pasado 15 de febrero, en el partido de ida, el santafesino también había descargado su bronca contra el medio francés por el puntaje a Messi: "Periodismo francés, dedíquense a la filosofía porque viendo fútbol tienen dos rodajas de pepinos en los ojos. Muchas veces he criticado a Messi. ¡¡¡Pero decir que ayer jugó mal es de burros!!! Pidió la pelota, cada vez que la tocó podía pasar algo. Después de Mbappé, Messi fue el mejor de la cancha. No merecen tenerlo. ¡Son más fríos que pecho de foca! No merecen verlo jugar en su club".