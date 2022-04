El horrible momento que pasó Claudia Villafañe cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Claudia Villafañe fue entrevistada por el programa Flor de Equipo y se vio sometida a las incisivas preguntas de Nancy Pazos, quien consiguió incomodarla tanto que hasta provocó un momento de tensión.



Es que en el programa estuvieron muy interesados en saber qué opinaba Claudia de la relación entre su hija Gianinna Maradona y el ex futbolista Daniel Osvaldo, con quien mantiene idas y vueltas desde el comienzo.





En un momento de la charla estaban hablando del embarazo de Dalma Maradona, que espera a su segunda hija. Pero toda la armonía y ternura de la entrevista se rompió cuando Noe Antonelli le dijo: “Gianinna también está muy enamorada, ¿no?”.



“Sí, Gianinna está muy bien. Yo comparto la felicidad de mis hijas. Si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, respondió Claudia Villafañe.



“No quiere hablar Claudia”, acotó la conductora Denise Dumas. “No parece tan convencida”, agregó Nancy Pazos, provocando la incomodidad de la entrevista, que salió a cruzarla directamente para aclarar los tantos.



“No, no digas eso. No me gusta hablar de los temas cuando ellos no los hablan. Si ellos lo hablaran, no habría problemas. Pero yo no los hablo”, explicó Claudia en cuanto a su reticencia de referirse a las relaciones de sus hijas.





“Porque después dicen: ‘¿Para que hablaste? Yo no hablo de tus cosas; vos no hables de las mías’. Así que hay que cuidarse un poco”, agregó la ex esposa de Diego Armando Maradona.



Por último, cuando Dumas le preguntó cómo es como suegra, Claudia sorprendió. “Creo que soy más compañera de mis yernos que de mis hijas. Ellas me recriminan un poco eso. Me dicen: ‘En vez de defenderme a mí que soy tu hija…?’. Yo les digo que no las voy a defender, que soy objetiva”, cerró.