Polémica por la conocida periodista que reveló la dirección de la ideóloga de los carteles contra Cristina Fernández de Kirchner

En estos días se levantó un gran revuelo luego de que una conocida periodista revelara la dirección de la mujer que encargó la pegatina de afiches contra Cristina Fernández de Kirchner, carteles en los que se acusa a la funcionaria de "asesina".

Tras el allanamiento de la Justicia al domicilio de Nilda Lilian Melhem, la vecina del barrio de Recoleta señalada como la ideóloga del ataque contra la vicepresidenta, Mercedes Ninci dio a conocer el lugar donde vive esta mujer y desde las redes sociales fue duramente cuestionada.

Mercedes Ninci, en el centro de la polémica.

La comunicadora se convirtió en tendencia en Twitter este jueves al sacar a la luz datos privados de Melhem, la señora de 61 años apuntada como responsable de encargar los carteles contra Cristina Fernández de Kirchner. Ninci compartió la información durante un vivo que hizo en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) y desató un fuerte repudio.

"Horrible lo de Mercedes Ninci, "Lo de Mercedes Ninci es delito", "Mercedes Ninci va a Ucrania de corresponsal y te pasa las coordenadas GPS donde está Zelenski para que los rusos tiren un misil", "¡Ninci lo hizo de nuevo! Dio dirección, piso y departamento de Nilda", "Aparte de buchonear, dice que la señora que contrató los carteles no la quiere nadie en su edificio. Avísenle que a la señora de la foto no la quiere nadie en todo el país", "Ojo Radio Mitre, Mercedes Ninci acaba de la dirección de la señora involucrada en los carteles de 'Cristina asesina'. Seguro que si es la dirección de algún político corrupto no la da con tanta exactitud. Una vez más Ninci mandando al frente a a alguien"; fueron algunos de los mensajes que circularon en Twitter.

Otro usuario en la red fue más allá y cargó contra Mercedes Ninci al sentenciar: "¿Qué pasaría si alguien publicara los datos privados de ella? Estaría incurriendo en un delito, ¿no? Bueno es lo que hizo la supuesta periodista. ¡Un delito!".

Este jueves, la acusada se puso a disposición de la Justicia en la causa que la involucra por atentar contra Cristina Fernández de Kirchner, y la Policía desarrolló un allanamiento en su departamento.