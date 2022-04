Florencia de la V remarcó una diferencia entre el presente de Intrusos y el pasado con Jorge Rial

Durante un móvil con LAM (América), Florencia de la V disparó contra la vieja versión de Intrusos (América) y remarcó una diferencia entre el presente del ciclo que conduce y el pasado con Jorge Rial.

Mientras está en el ojo de la tormenta por el escándalo con Ana Rosenfeld, Florencia de la V habló de su rol en el legendario envío de chimentos y espectáculos que va a la siesta.

"Estamos tratando de construir un programa, un Intrusos nuevo con el objetivo de divertir, entretener, nada más", explicó la conductora sobre la intención del ciclo que lidera.

Cuando el notero de LAM consultó: "Dijiste la palabra antes había una oscuridad, no sé si te referías a alguien particularmente", Florencia de la V no nombró a Jorge Rial, pero claramente aludió a la etapa en la que él fue el conductor de Intrusos. "A mi particularmente me pasaron cosas tremendas, a mi me pasaron en otra gestión", sentenció la artista.

Recordemos que en febrero, Rial arremetió contra la nueva impronta de Intrusos bajo un nuevo liderazgo. “‘Hay una tensión entre Flor y una panelista que quería conducir que se nota mucho. Flor está viendo de donde viene el balazo. Tauro y Ventura podrían haber conducido por trayectoria, no porque sean los mejores", comentó el periodista en esa oportunidad. Además, opinó que a Florencia de la V se le complicaría hacer una mirada crítica sobre el mundo del espectáculo ya que ella pertenece justamente a ese medio.

Finalmente, en la nota con LAM la conductora se refirió a la polémica con Ana Rosenfeld en términos muy parecidos a los que enunció en Intrusos. "Yo con Ana no tengo absolutamente nada personal, me la encuentro para mí sigue estando todo bien. Si me la encuentro la seguiré saludando, porque para mí no tiene que ver conmigo, tiene que ver con estas mujeres (refiriéndose a las exclientas de la abogada que la denunciaron) y con ella".