El video de Silvina Luna volviendo a El Hotel de los Famosos tras su internación

La semana pasada, Silvina Luna tuvo que abandonar repentinamente su participación en El Hotel de los Famosos (El Trece) por un problema de salud. Y ahora, tras haber estado unos días internada, la modelo volvió a la competencia y emocionó a sus compañeros.

Desde el comienzo del reality, Silvina Luna había confesado que sentía falta de aire al intentar cumplir con los distintos desafíos en El Hotel de los Famosos. Tras sufrir un pico de tensión en su presión, la participante fue atendida por profesionales de la salud y ella informó frente a cámaras: “Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen”.

Días después, desde sus historias de Instagram, Luna comentó a través de un video: “Quería contarles que estoy mejor. Ya se está nivelando todo, me siento más fuerte, y descansé. Quería agradecerles por todos los mensajes que me mandaron, que me súper motivaron y me dieron mucho amor”.

Finalmente, Silvina regresó a El Hotel de los Famosos luciendo recuperada y feliz. Su entrada se produjo durante la mañana, cuando el staff y los huéspedes recién se levantaban.

“¡Mentira! ¿Volviste?”, se sorprendió Alex Caniggia mientras todavía estaba en la cama. Mientras que luego se acercaron Pato Galván, Sabrina Carballo, Chanchi Estévez.

“Me fui de acá al hospital, y del hospital acá. Sin escalas, no pasé por casa”, Silvina Luna y dio detalles de su internación. “Estuve 5 días en cama, de a poquito estoy moviendo el cuerpo, volviendo a la normalidad de mi día a día. Voy a volver con otros cuidados, que por ahí las primeras semanas por la emoción los pasé de largo”, reconoció.

Luego, la influencer les explicó a sus compañeros de El Hotel de los Famosos cuáles son los cuidados que debe contemplar. “Tiene que ver con más hidratación, comer sin sal, alinearme más con las comidas, regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol, varias cositas”, enumeró.

Finalmente, Silvina Luna advirtió con una sonrisa: "Me cambiaron la medicación, me van a ver hinchadita unos días”. Tras saludar a todos los integrantes del reality, la modelo contó delante de Pampita que el tratamiento que lleva es de por vida y que no quiere quedarse en su casa encerrada. "La vida continúa y con estos cuidados puedo seguir viviendo y disfrutando. Siempre voy a elegir el amor y la esperanza y no quedarme en un lugar de víctima“, enfatizó.