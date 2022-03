Filtran la millonaria cifra que cobra Silvina Luna por participar en El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos sigue generando repercusiones tras más de una semana al aire. Las polémicas no solo tienen protagonismo dentro del reality de famosos, sino también afuera. Las cifras que cobran algunos de los participantes ya generaron revuelo, sobre todo la de una en particular: Silvina Luna.

Fue Pampito quien informó que la ex Gran Hermano cobra 2 millones de pesos mensuales. "El arreglo, por más que te quedes una semana, es que te pagan el mes entero. Después el pago es por semana", expresó el periodista.

A pesar de que la modelo es la de sueldo más elevado, el resto no está muy por debajo. "Leo García abandonó un trabajo que paga muy bien. Él habrá sido una de las figuras que cobraba 800 mil, 700 mil", agregó el panelista del programa que conduce Carmen Barbieri.

Hace algunos días, Andrea Taboada y Estefi Berardi revelaron que les ofrecieron casi un millón de pesos mensuales por participar, aunque ambas panelistas de LAM rechazaron sumarse.

Leo García abandonó El Hotel de los Famosos

En la emisión de este martes de El Hotel de los Famosos (El Trece) trascendió que Leo García decidió escapar del reality. Sin dar mayores explicaciones a sus compañeros, el cantante se fue del programa y ahora finalmente rompió el silencio.

"De a poco me iba dando cuenta que no era el ambiente para mí por la edad que tengo, por la trayectoria que tengo. Por más que suene pedante es verdad, puedo convivir con personas que no tienen esa trayectoria, está todo bien, soy uno más, pero era una guerra de estrellas. Star Wars era un poroto", detalló el músico en el programa radial de Fede Bal.

Luego, en Socios del Espectáculo (El Trece), el músico contó más detalles. "Me escapé, creo que hice algo que en otro reality no se hizo, que es escaparse. Tampoco me siento orgulloso de eso, pero es hasta donde pude resistir. Creo que me equivoqué en haber entrado al hotel, pido disculpas a la gente de la productora. Ya sea por el target que ocupo dentro de lo que es el espectáculo, la edad que tengo, las vivencias que tengo. Quizás a lo que se le llama juego no lo encaré con la lucidez que se merece".