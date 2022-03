Participante de El Hotel de los Famosos huyó del reality sin dar explicaciones

Este martes se vivió un atípico momento en El Hotel de los Famosos (El Trece), cuando un participante huyó del reality sin dar mayores explicaciones.

Tras una primera semana con algunas complicaciones y haber quedado nominado por sus compañeros, Leo García abandonó el programa en medio de rumores que preanunciaban su terminante decisión.

Las cámaras de El Hotel de los Famosos no captaron el momento en que García se fue del recinto sin despedirse ni dar precisiones sobre su determinación.

En la apertura de la emisión, la conductora Pampita anticipó: “En El Hotel de los Famosos todos los días hay cambios, sorpresas y nuevas aventuras. Los conflictos internos y los choques de personalidades comienzan a ser un problema. La presión de la convivencia y una noticia inesperada provocarán un gran revuelo. Leo García no pudo resistir y abandonó el hotel, dejando a sus compañeros totalmente sorprendidos”.

Un poco más adelante, los integrantes de El Hotel de los Famosos hablaron en la mesa sobre la huida de García. Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeiro y Kate Rodríguez se mostraron conmovidos. Mientras que otros se adjudicaron ser los impulsores de la decisión del cantante.

Por su parte, Kate Rodríguez detalló: “Me dijo que se quería ir y me pidió que no le contara a nadie. Me dijo que se iba a escapar. Me deseó suerte, que me vaya bien y agregó que sentía que esto no era para él”.

A solas con la cámara, Martín Salwe afirmó: “A Leo lo saqué yo. Fuimos varios: Matilda y Lissa también. ¡Chau, Leo!”.