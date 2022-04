El futuro de Will Smith complicado por una contundente decisión de la Academia

A casi dos semanas del violento accionar que tuvo Will Smith en plena ceremonia de los premios Oscar, trascendió que la Academia tuvo la contundente decisión de adelantar una reunión para anunciar las sanciones contra el actor, que se darán a conocer este viernes.

Los integrantes de la institución que nuclea a las personalidades de Hollywood, deteminarán la suerte de Will Smith luego del fuerte cachetazo que le propinó a su colega Chris Rock en el escenario de los galardones de la meca del cine.

En los últimos días, la polémica no se apagó y a medida que pasaron los días todos emitieron su juicio sobre el golpe de Smith. De hecho, el hermano de Rock pidió que le retiren el premio Oscar que ganó por su trabajo en Rey Richard.

Mientras Netflix y Paramount le ponen un parate a los próximos proyectos que involucran a Will Smith, el portal Deadline informa que la Academia decidió adelantar diez días la reunión prevista para decidir la sanción que se le impondrá al actor.

Si bien Will Smith ya renunció a la Academia días después de golpear a Chris Rock, por lo cual a modo de castigo ya no tendría sentido su expulsión del organismo, se espera una medida ejemplificadora para que de cara al futuro no se repita ningún episodio de esta índole en la gala máxima de Hollywood.

En la misma noche en que se produjo el polémico y violento episodio, la Academia emitió un breve comunicado asegurando que “no aprueban la violencia de ninguna forma”.