La Negra Vernaci arremetió contra Viviana Canosa con una demoledora imitación

En más de una oportunidad, la Negra Vernaci ha cuestionado los dichos de Viviana Canosa, y ahora la conductora radial arremetió contra su colega con una demoledora imitación de sus polémicos editoriales.

Recientemente, Canosa cargó contra el movimiento feminista en la celebración del Día Internacional de la Mujer desde su programa Viviana con vos (A24). "La verdad les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Vayan a laburar, nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno, por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, nos robaron hasta esto", aseguró.

En aquel controversial descargo, Viviana Canosa también sentenció: "Las verdaderas feministas dieron sus vidas para trabajar y ¿ustedes qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha, ¿cuánto les pagan?, ¿cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para todo lo contrario que significa el 8M, arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde".

Este martes, la Negra Vernaci imitó la voz Viviana Canosa en su ciclo radial y lanzó: "Soy limpia, porque me la lavo todos los días, porque me la depilo, porque soy una persona del bien. Pero cualquiera que se atreva conmigo, ojo papu, eh. Ojo, papu. Ojo conmigo. Porque yo soy libre y no como ustedes. Y esta de acá es libre como el sol... De que le entren todos los políticos de cualquier lugar que sea. Ojo, papu. Porque soy limpia, porque trabajo, porque me depilo, por eso tengo derechos".

Luego Vernaci siguió: "Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cog... a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan. Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes...".

Finalmente, la Negra Vernaci cargó contra Viviana Canosa al cerrar su imitación proclamando: "Empoderadas, no tienen pareja porque realmente no la cuidan. Están solas. Son asquerosas, las odio a todas y encima opinan. ¿No se dan cuenta de que la única que puede opinar soy yo? ¿No se dan cuenta de que yo sí estoy preparada y ustedes no? ¡Asco! ¡Asco les tengo!".