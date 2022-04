Viviana Canosa denunció a Cande Tinelli por su estilo de vida: "Billetera mata galán, y dólar mata cosificación. Esta por 15 dólares te..."

Una vez más, lo hizo. Con su voz fuerte y su estilo firme, Viviana Canosa se puso en boca de todos. E hizo enojar a Marcelo Tinelli, claro. La lista de enemigos de Viviana Canosa es eterna. Pero ahora sumó tres nombres de peso después de un editorial que se convirtió en meme: Cande Tinelli, Florencia Peña y Silvina Luna (la semana pasada se había peleado con Calu Rivero).

Las tres morochas (¿lo son realmente?) recibieron su merecido de parte de la conductora de A24, que las atacó por su condición de "pañuelo verde" y por ser feministas que abrieron una cuenta en los sistemas digitales eróticos tan de moda por estos tiempos (la APP se llama Onlyfans y cobra por ver imágenes y videos bastante subidos de tono de las estrellas y no tanto de todo el mundo).

Casi siempre Canosa se mete con políticos, abogados, analistas, economistas y famosos de cualquier índole en su show de América. Pero ahora fue por las tres famosas al ver que un sector de gente que la la banca, le da rating y la sostiene al aire: sus enérgicas editoriales son seguidas por miles de personas.

Una de las peleas más viejas de Canosa es la que da "en defensa de la vida" y en contra de la promulgada ley del aborto. Toda persona que apoyó el proyecto finalmente sancionado por el Congreso directamente se transformó en su rival. Y si son feministas -movimiento al que rechaza de cabo a rabo- peor todavía.

En esta volteada cayeron Cande Tinelli y Flor Peña (Silvina Luna la ligó medio de rebote, porque nunca puso mucho énfasis en estas cuestiones), a quienes les dio duro y parejo durante casi tres minutos.

"Poneme estas fotos de Candelaria Tinelli, de Cande Tinelli, la hija de Marcelo. Vos decís "che, yo la verdad que tengo una vida de mierda, no tengo un mango, no tuve educación viví para el orto. No tuve la suerte decís que tuvo la hija de Tinelli. Vos creés que Cande Tinelli lo tiene todo y lo tuvo todo”, comenzó.

“Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales... "Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá porque no me alcanza la plata", recordó Canosa.

Son medias tintas ni pelos en la lengua, Canosa aseguró que "Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada. Por 15 dólares te muestra el ojete en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah pero tarasca".

Fue allí que les dio a Flor Peña y Silvina Luna, que subieron contenido a una plataforma erótica: “Como estas otras. ¡El partiarcado... A mi que un capocómico no me diga que estoy buena y que un tipo no me corra la silla en un restaurante o no me abra las puertas del auto! Ah.. pero tarasca. Billetera mata galán, y dólar mata cosificación. Está buena: dólar mata cosificación".

"Hablando de feminismo, chicas: acá lo tengo a Alperovich. Che, verdes: mucho Darthés pero poco Alperovich. Me da 10 Darthés 0 Alperovich. Este feminismo selectivo me da urticaria. Claro, como él es cumpa no le dicen nada. Y tengo una notica para las sororas”, sumó.

“Quieren colocar el busto de Isabel Perón en la Casa Rosada. ¡Vamos, sororas, defiéndanme a la primera presidente de los argentinos! Chicas, con Cristina se mean y a Isabel le hacen bullying. ¿Por qué le hacen bullying? Vamos, no sean hipócritas y no tengan una doble vara", cerró.