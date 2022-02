La Negra Vernaci rompió el silencio tras su feroz pelea con Jorge Rial

Ese jueves trascendió la versión de una feroz pelea entre Jorge Rial y la Negra Vernaci en los pasillo del edificio donde los dos periodistas trabajan. El rumor apuntaba a un enojo de la conductora por el desembarco del exlíder de Intrusos en la conducción de Sobredosis de TV (C5N), programa que ella conducía junto a Juan Di Natale.

En Intrusos (América), la panelista Marcela Tauro aseguró: “Acá, en los pasillos de Radio Pop, una pelea fuerte. La Negra Vernaci, a los gritos con un conductor. Fracasado, forro, pelot... Tuvo que ir el gerente de C5N para separar a ambos”.

Si bien Tauro no mencionó explícitamente a Jorge Rial, sí lo hizo Laura Ubfal al dar también detalles del cruce entre las dos grandes figuras.

Finalmente, la Negra Vernaci habló con Milagros Amondaray de LA NACION y dio a entender que la pelea fue real y que no esperaba “el ninguneo y el maltrato” de Jorge Rial. “No te lo esperás de alguien que te conoce”, remarcó la comunicadora.

Luego, cuando le consultaron si se había enojado porque su colega nunca le avisó que estaría al frente del ciclo que antes comandaba, Vernaci deslizó contundente: “Esperaba códigos”.

De todas formas, la conductora aclaró que de todas formas no pensaba estar al frente de Sobredosis de TV en esta temporada. “Yo les avisé que no iba a estar en el 2022. No nos habíamos sentado a hablar, pero no era la idea seguir”, comentó.

Además, en su programa radial, la Negra Vernaci cargó contra Jorge Rial al decir: “El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó. Como compañero tenés que avisar... Sobredosis anda solo, es la edición, es un programa que está buenísimo”.

Además, el mencionado medio consultó a Jorge Rial por la pelea, pero el periodista se abstuvo de hablar. Mientras que Juan Di Natale expresó: “Pienso igual que la Negra pero considero que no soy yo el que debe hablar en este caso, debe hacerlo el canal y Rial”.