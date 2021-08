La Negra Vernaci estalló en vivo y abandonó su programa: "Así no se trabaja, punto"

Elizabeth “La Negra” Vernaci estalló en vivo y abandonó su programa radial ya que el estudio funciona desde hace semanas sin los acrílicos que permiten mantener el distanciamiento social.

“¿Cuándo van a poner el coso? porque ya llevamos tres semanas y está la delta dando vueltas entre nosotros. Ya hay circulación comunitaria acá en Capital y en provincia de Buenos Aires, y en Córdoba ni hablar”, reclamó la conductora en La Negra Pop (Radio Pop).

Luego agregó: “¿En serio nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección? ¿Hace cuánto la pedimos? ¿3 semanas?Cuídennos un poquito, un mínimo, dale. Con la salud no se jode, hermano. Así no se trabaja, punto. Yo me levantaría en este momento y me iría a mi casa. Después dicen ‘la Negra está loca, viste como es…' Pero la verdad es lo único que deberíamos hacer, levantarnos e irnos a nuestras casas. Esto es inadmisible, en un trabajo es inadmisible”.

Tras un bloque de música que mandó la conductoraa, La Negra anunció: “Hemos decidido irnos a trabajar desde nuestras casas. Es ridículo que estemos hablando todo el tiempo de cuidarnos y seamos incoherentes. Hay cosas fundamentales que no se jode”.

Finalmente, La Negra Vernaci arremetió contra la emisora en la que trabaja: “Nosotros ya tuvimos una experiencia horrible acá dentro. Cada vez caían más y cuando nos dimos cuenta éramos dos programas enteros infectados. Cuando no te cuidan, cuidate vos. Cuando nos digan que están los estudios en condiciones volveremos a trabajar”.

Este martes, volvieron a colocar los acrílicos en Pop Radio y Vernaci se reincorporó en el estudio con su equipo.