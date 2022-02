Elizabeth Vernaci sorprendió con fotos de su hijo de 19 años que nunca aparece en los medios

Elizabeth Vernaci se caracteriza por su estilo desenfadado, pero más allá de su histrionismo la conductora siempre ha mantenido su vida personal fuera de la escena pública. En estos días, "La Negra" sorprendió con fotos de su hijo de 19 años que nunca aparece en los medios.

Muy a su pesar, Elizabeth Vernaci ha quedado en varias oportunidades en el fuego mediático por sus romances, incluyendo la historia de amor que tuvo durante cuatro años con Luciano Castro. Sin importarle los prejuicios por la diferencia de edad, la periodista y el actor tuvieron una relación que no escapó a la comidilla de los programas de chimentos.

Sin embargo, Vernaci encontró su gran amor detrás de cámaras cuando conoció a Martín Bonavetti, productor de El Nueve. La pareja tuvo hace 19 años su primer hijo, Vicente, y rompieron al poco tiempo. “Yo me separé ni bien nació Vicente. Me vi con el repasador, el pibe a upa y puteándonos. No es la vida que quiero”, expresó la conductora en una oportunidad.

Elizabeth Vernaci junto a su hijo Vicente.

Vicente Bonavetti, el hijo de Elizabeth Vernaci.

Elizabeth Vernaci confió siemrpre en la crianza de su hijo en el ámbito privado, y fuera de la exposición que caracteriza a su vida profesional.

En septiembre del año pasado, Vicente cumplió 19 años y tiene tan bajo perfil que ni siquiera tiene sus redes sociales abiertas al público. Cada tanto, Elizabeth Vernaci sube a su cuenta de Instagram una foto junto a su hijo, a quien define como su "persona favorita".

“Un bebito tan divino llegó a mi vida un 11 de septiembre que me cambió la idea del amor para siempre. Acompañarte hasta donde quieras y como sea. Estar, amarte, ser feliz. Así es mi vida desde ese 11 de septiembre”, escribió en una de las publicaciones Vernaci.