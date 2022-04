Un histórico productor de Susana Giménez sacó los trapitos al sol y la liquidó: "Ella es una..."

El pasado viernes se cumplieron 35 años del estreno de Hola Susana, que salió por primera vez en la pantalla de ATC. Aquel 1 de abril de 1987 significó el debut de Susana Giménez en el ciclo de juegos telefónicos y entrevistas que luego se convertiría en un clásico de la televisión.



En ocasión del aniversario, el reconocido productor televisivo Ovidio García salió a hablar de aquellas primeras emisiones del programa y realizó durísimas críticas contra la Diva y conductora.



Los fuertes cuestionamientos del productor tienen dos ejes: la batalla por los derechos del programa y su vínculo personal con Susana Giménez, con quien, al parecer, no quedaron bien las relaciones.





“No creían en Susana como conductora para ese tipo de formato. Fue un éxito tremendo. En Canal 7, cuando la propuse, me dijeron: ‘Es una tontita que no sabe levantar el teléfono, cómo va a decir hola’”, contó el productor.



“Yo a Susana la conocí en el año 83, cuando hacía bailantas”, rememoró Ovidio García en diálogo con Radio Cooperativa, revelando un dato hasta ahora desconocido sobre la trayectoria de Susana Giménez.



En octubre de 1997, Ovidio García pudo demostrar que era el dueño del nombre del programa que conducía Susana. La Justica condenó, en consecuencia, a los propietarios de Telefé a pagarle 10 millones de pesos a modo de resarcimiento. Además, el canal tuvo que dejar de usar la marca en televisión.





“Fue muy triste, no está nunca superado. Pasó algo gravísimo y nadie se metió. Nadie le dio trascendencia. La Justicia falló en todo, pero lo más grave es que inventaron lo de una firma y eso me afectó mucho la salud. Te roban todo y encima te hacen sentir el malo de la película”, expresó, muy dolido.



Sobre Susana particularmente, García no tiene una buena imagen de ella en lo que respecta al costo vinculado a los negocios y el dinero. “Mucha gente se hizo millonaria, entre ellas Susana Giménez. La señora es muy ambiciosa”, concluyó.