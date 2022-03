Susana Giménez contó cuál fue la mayor adicción que tuvo en su vida

Susana Giménez decidió volver a la actuación para protagonizar la serie “Porno y Helado” y, en una entrevista reveló cuál fue la mayor adicción que tuvo en su vida y qué adicciones mantiene hasta el día de hoy.



Es que la nueva producción, dirigida por Martín Piroyansky, cuenta la historia de una mujer llamada Roxana (interpretada por Susana), que tiene una adicción muy particular y bastante llamativa, asociada a un enorme bazar que comercializa productos para el hogar.



Ante esto, la Diva y conductora se refirió a su vida privada y a las adicciones, confesando que tuvo un acercamiento a las drogas y que, principalmente, en una época de su vida tuvo problemas con el consumo de tabaco.





“Fumé mucho en una época de mi vida. Era una adicción. Jamás probé una droga. Soy anti droga total. Probé alguna vez un pucho de marihuana, para ver cómo era, porque eran los años 70’ teníamos intriga”, comentó en entrevista con Tatiana Schapiro en Infobae.



“Te reís un rato y nada más, o al menos eso es lo que me pareció a mí”, compartió Susana Giménez sobre su experiencia probando un cigarrillo de marihuana en su juventud.



“También soy adicta al orden, a la limpieza de la casa. Soy de las que pasa los dedos y, si está sucio, ya no me gusta. Y un poco a las compras, pero para ir al canal, porque acá siempre estoy con un pantalón ancho y una camiseta”, agregó Susana.





Sobre las similitudes entre la Susana que todos conocen y el personaje de Roxana, quien está en el centro de la historia en “Porno y Helado”, la conductora y ahora nuevamente actriz reveló una curiosa situación en su último cumpleaños, que tuvo como partícipe al actor y productor Adrián Suar.



“La secretaria de Adrián Suar me llamaba y me preguntaba qué quería de regalo. Y yo le pedí una caja de herramientas. Él tocó el timbre y me la trajo. Me dijo: ‘Vos estás re loca, ¿no? Le dije: ‘No, la necesito’. A mí me gusta colgar cuadros, por ejemplo”, contó en diálogo con el citado medio.