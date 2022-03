Susana Giménez dejó al descubierto una mentira de Wanda Nara: "Nunca le dije...."

Susana Giménez está pasando unos días en nuestro país, y entre su agenda de actvidades fue durante el fin de semana a ver una obra teatral, y allí frente a la prensa desmintió a Wanda Nara, quien aseguró que la diva le dijo que ella será su sucesora.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Susana derribó el comentario que hizo Wanda en sus redes sociales. “No es cierto, nunca le dije eso. Lo habrá dicho a modo de broma. Nadie quiere tener una sucesora”, remarcó.

Además de desmentir a Wanda Nara, la diva habló con Socios del Espectáculo (El Trece) y se refirió a su vuelta a la televisión. “No sé cuándo voy a empezar, lo voy a saber ahora que llegué. Por ahora voy a charlar. El lunes vienen todos y tenemos un almuerzo en el canal [Telefe] y con los de Paramount”, explicó Susana Giménez.

En este sentido, el conductor Rodrigo Lussich contó que le ofrecieron a Susana un nuevo formato en televisión, cercano a lo que hizo Ellen DeGeneres, pero que ella quiere seguir con la estructura de su clásico programa.

La popular conductora también habló de su vínculo con otras grandes estrellas de la televisión argentina como Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli. “¿Mi relación con Mirtha? No puede ser mejor, la amo con toda mi alma. Marcelo me llamó para mi cumpleaños, que hace mucho que no hablábamos”, contó Susana Giménez.

Finalmente, la diva se tomó un tiempo para hablar sobre Gerardo Rozín. “Estuvo en mi programa y yo estuve en el de él. Era muy cariñoso, muy jovial, muy lindo. Saludo a la familia, un gran abrazo, porque era un hombre tan joven... Deben estar muy mal”, expresó.

Este lunes, Susana Giménez participará en un evento organizado por Telefe y Paramount en San Isidro. En tanto que el martes, viajará hacia los Estados Unidos