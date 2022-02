Duras críticas contra Susana Giménez por un ritual que hizo para celebrar su cumpleaños

El 29 de enero, Susana Giménez festejó sus 78 años en Colombia junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse. La diva eligió un paradisíaco lugar de ese país, y desde allí compartió algunas postales de su celebración. Sin embargo, hubo un ritual que desató duras críticas en la red y que la estrella de Telefe compartió a través de un video en su cuenta de Instagram.

Recordemos que una de las imágenes que más había llamado la atención del festejo de Susana Giménez fue aquella en la que se mostró almorzando con amigos sobre una balsa.

"Así empezó el día de mi cumpleaños: almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha", detalló la diva en aquella oportunidad, mientras en otro video mostró cómo llevaban los platos en una moto de agua.

Y ahora, Susana subió el video de un ritual que hizo en su cumpleaños, en donde se la ve soltando globos desde la habitación del lugar donde se hospedó. "Pidiendo deseos y tirando los globos de mi torta de cumpleaños desde la terraza de mi cuarto en Guatape Colombia", escribió en el epígrafe.

Automáticamente, el posteo recibió varias críticas ya que los seguidores de la estrella de Telefe consideraron que con ese gesto aportó a la contaminación del ambiente natural que la rodeaba.

"Tirar globos no va más", "Su, vos que amás los animales, no vuelvas a tirar globos porque terminan en el mar o en algún árbol", ""Su, no tires globos, pueden caer en el mar y no es bueno", "Felicidades, pero cuidemos el medio ambiente", "¿Por qué contaminar un lugar tan lindo?", "Felicidades, pero cuidemos el medio ambiente. Los globos causan mucho daño porque tarden en degradarse"; fueron algunos de los comentarios que recibió Susana Giménez.

Hace algunos días, la diva regresó al país de manera urgente en un vuelo privado ya que estaba preocupada por la salud de uno de sus grandes amigos, Pet Figueroa.