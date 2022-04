La hija no reconocida de Palito Ortega sufrió un nuevo traspié tras el ADN: “Si ella no quiere reconocerlo, tiene que..."

La semana pasada volvió a cobrar relevancia un tema que parecía cerrado: el de la supuesta paternidad de Palito Ortega de Rosa Ortega, una mujer de 63 años que hace tiempo que asegura ser su hija.

“Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, en los papeles figura como la sobrina de él", dijeron en Intrusos, al tiempo que Ana Rosenfeld, abogada del cantante tucumano, indicó que el caso estaba cerrado de manera definitiva tras un ADN negativo.

"El tema de que habría una hija no reconocida del señor Ramón Ortega no es cierto, y fue cerrado en Tribunales. Quiero aclarar que este tema data del año 2000, aproximadamente”, dijo la letrada. Según ella, el ex gobernador se sometió a los estudios correspondientes.

"Ramón voluntariamente se hizo el ADN. Yo fui personalmente con él al Hospital de Clínicas y dio negativo, por supuesto. No dio compatibilidad con esta chica”, remató, contundente. Sin embargo, acto seguido Rosa la desmintió.

“Con respecto al ADN que se hizo fuera de la Justicia, fue mi mamá, la doctora Rosenfeld y mi papá Juan. No fue Ramón, no es verdad que haya ido. "Yo lo aseguro. Ramón nunca estuvo ahí", dijo en A la tarde.

Tras estas declaraciones, la abogada de los famosos se comunicó con el ciclo que conduce Karina Mazzocco y se defendió: "Nunca me quise cruzar con Rosa porque no me parece digno tener que defenderme de algo que está en un expediente. Cuando yo contesté que el señor Ortega se hizo el ADN, es que le hicieron el ADN a Juan Ortega, ella tiene el apellido, no hay discusión”.

“Si ella no quiere reconocer el ADN, lo que tiene que hacer es lo que dijo Luis Ventura, porque entiende de qué hablo. Hay que exhumar el cadáver de Juan Ortega y volver a hacer un ADN”, siguió la angelita de LAM.

A la vez, desmintió que el abogado de Rosa, Ignacio Trimarco, la vaya a denunciar por “ocultamiento de pruebas”. “Me llamó la atención esa denuncia por algo que no sabía a qué se refería… Yo acompañé al señor Juan Ortega, no cometí ningún delito”, dijo.

Finalmente, Ana remató: "Hablé con el abogado de Rosa y me dijo que todavía no se había puesto con el expediente y que no había ningún motivo para denunciarme". Cabe recordar que por estos días Rosenfeld está en el ojo de la tormenta tras ser denunciada por estafa por unas 15 ex clientas.

"Las mujeres afectadas dicen que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelante el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina", detalló Gonzalo Vázquez en Intrusos. Complicada.