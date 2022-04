La supuesta hija no reconocida de Palito Ortega salió al cruce de Ana Rosenfeld

María Rosa Ortega, supuesta hija de Palito Ortega, le contestó a Ana Rosenfeld, quien negó que la mujer de 63 años sea hija del músico. "El tema de que habría una hija no reconocida del señor Ramón Ortega no es cierto, y fue cerrado en Tribunales. Quiero aclarar que este tema data del año 2000, aproximadamente”, informó la letrada en LAM.

Luego, agregó: "Ramón voluntariamente se hizo el ADN. Yo fui personalmente con él al Hospital de Clínicas y dio negativo, por supuesto. No dio compatibilidad con esta chica. No quiero desmentirla, pero sí quiero dejar en claro que me comuniqué con su abogada para que estemos al tanto".

Tras las repercusiones de los dichos de la panelista de Ángel de Brito, María Rosa fue invitada a En A la tarde, el programa de América TV que conduce Karina Mazzocco, donde aclaró la situación, negando que el músico se haya hecho el ADN.

"Voy a aclarar tres cositas, con respecto al ADN que se hizo fuera de la justicia, fueron la doctora Rosenfeld, mi mamá y mi papá Juan, no fue la doctora", comenzó diciendo Rosa, a lo que Mazzocco le recordó que la abogada dijo que sí había estado presente el músico. "Bueno, no lo vi", dijo Rosa.

"Decile a la doctora Rosenfeld que ella en un momento se agachó, me miró y me dijo: 'Lo único que vale es lo mío', así que decile a la doctora que ya somos grandes para andar mintiendo. Y me extraña para una persona que es tan importante y prestigiosa diga eso. ¿Sabés los años que hace que estoy pidiendo poder hablar con Ramón?", agregó.

Rosa afirma que Palito Ortega nunca se presentó a dejar su muestra para comprobar el vínculo de paternidad. Y relata que hubo una segunda oportunidad, en 2002. Según la mujer, tres horas después de la cita, a las 12 del mediodía el bioquímico salió y dijo que al no presentarse nadie, le mandó un escrito al juez. "Y cuando se mandó el escrito al juez, oh casualidad, la doctora Rosenfeld renuncia... espero que el escrito esté todo completo", agregó Rosa Ortega.