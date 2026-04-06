Qué famosa hija de Palito Ortega confesó que es bisexual y habló de su historial amoroso: "Estuve con dos mujeres"

Una de las hijas de Palito Ortega y Evangelina Salazar decidió compartir públicamente un aspecto íntimo de su vida personal. A sus 40 años, Rosario Ortega habló de su atracción por las mujeres, aunque evitó definirse dentro de una etiqueta puntual.

El tema surgió en una charla con Lola del Carril, donde la artista reflexionó sobre la bisexualidad y su propia experiencia. Durante el intercambio, se mostró segura al expresar cómo entiende hoy su identidad y su recorrido personal.

"Sí, creo que es una buena definición. Me parece que las etiquetas, no sirven mucho, ¿viste? Decir soy esto. Uno es hoy una cosa, mañana otra", comenzó diciendo Rosario, marcando su postura frente a las clasificaciones.

En ese sentido, explicó que su historia afectiva estuvo atravesada por distintas etapas, con vínculos tanto con hombres como con mujeres. "A juzgar por mi historial, estoy en un setenta, treinta. Hombres setenta. De acá en más no lo sé, ¿entendés? Entonces no me animo a decir soy esto. Pero sí, mi historial dice que sí y me parece más fácil por ahí es lo que más hice en mi vida. Me es más fácil por ahí relacionarme con un hombre", se sinceró la cantante.

Además, recordó que sus relaciones más significativas con mujeres se dieron años atrás: "Más que de larga, te diría como de yo sentir que estaba en una relación más seria. Estuve con dos mujeres más, pero más a los veintiocho, veintinueve años y lo sentí algo más tabú".

Con el paso del tiempo, también atravesó dudas y replanteos sobre su identidad: "Y después de ahí nunca más por más de diez años. Entonces ahí dije: Cuando te pasan esas cosas que te dicen: 'Ah, estás en esa fase'. Y me creí un poco ese relato. ¿Y no puede ser que de repente te des cuenta que te gustan las dos cosas?. Y te puede pasar a los treinta años, a los cuarenta, a los cincuenta, veinte".

Finalmente, Rosario Ortega contó cómo esos cuestionamientos la llevaron a confundirse en un momento: "A mí lo que me pasó fue decir: 'Ah, fue toda mi vida una mentira'. Dije como: 'En realidad yo soy gay, ¿y qué?, tuve novios y era todo...' Pero porque era muy ingenua también. Tampoco se hablaba tanto, digo, era un poco más tabú. Pero igual yo dije eso como: 'Ah, entonces no soy heterosexual y no me gustan los hombres', y me lo tomé mal".