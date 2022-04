Ivana Nadal reveló sus planes en Argentina tras no poder irse a vivir al exterior

Ivana Nadal tenía como objetivo primordial para este 2022 radicarse de forma definitiva en los Estados Unidos. Para lograr su cometido, la mediática puso a la venta su departamento y todos sus bienes.

Pero la morocha sufrió un revés que le impidió cumplir su sueño. La Embajada de Estados Unidos le advirtió que su visa era de turista y que si su intención era quedarse a vivir en el país sería deportada. En este contexto, Nadal decidió dar marcha atrás con sus planes. Desmintió haberse querido ir y ahora contó cuáles serán sus nuevos proyectos en la Argentina.

"Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan", comentó en sus redes sociales.

"En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo", agregó.

"Conociéndome a mí principalmente. Viendo cómo reacciono ante cada situación. Viendo donde todavía reacciono y eso que no me hace bien y trabajo en cambiarlo. Así que bueno, cuestión que estoy haciendo un montón de cambios en el depa", expresó.

"Sigo mi vida, experimentando, nunca me fui del país. Estoy haciendo cambios en el depa y lo van a estar viendo", indicó y anunció: "Lo hermoso que está mi jardín. Pronto van a estar viendo los cambios y estoy muy feliz. En esa estamos".

Recordemos que durante el año pasado Nadal fue noticia tras filtrarse la información que había sido deportada de los Estados Unidos y que no le renovarían la visa de ingreso debido a su rechazo a vacunarse contra el covid-19. "No, no me deportaron. No estoy ‘varada’ Estoy en casa comiendo patitas", había señalado en su momento.

Pero sus intenciones de irse a vivir al país del norte continuaron. Luego de poner a la venta su departamento, la influencer puso a la venta la mayoría de sus pertenencias. Desde su cuenta oficial de Instagram, la morocha ofreció desde su heladera, sommier, muebles, juguetes, vasos y ropa. Claramente su intención era juntar dinero y desprenderse de todo lo que no podía llevarse. Los precios variaban según el producto. Desde $150 mil pesos hasta pequeños objetos que costaban $3.000 pesos.