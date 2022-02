Ivana Nadal se va del país y pone a la venta todo: los increíbles precios

Ivana Nadal decidió hacer un cambio rotundo en su vida. Luego de pasar un tiempo viviendo en Miami, la influencer regresó a la Argentina para ultimar detalles finales de su mudanza final y terminar todos los trámites para residir de forma permanente en Estados Unidos.

Recordemos que durante el año pasado, Nadal fue noticia luego que trascendiera la información que había sido deportada del país del norte y que no le renovarían la Visa de ingreso debido a su rechazo a vacunarse contra el covid-19. "No, no me deportaron. No estoy ‘varada’ Estoy en casa comiendo patitas", había señalado en su momento.

Pero sus intenciones de irse a vivir a Estados Unidos continúan. Luego de poner a la venta su departamento, ahora la influencer puso a la venta la mayoría de sus pertenencias. Desde su cuenta oficial de Instagram, la morocha ofrece desde una heladera, sommier, muebles, juguetes, vasos y ropa. Claramente su intención es juntar dinero y desprenderse de todo lo que no pueda llevarse. Los precios varían según el producto. Desde $150 mil pesos hasta pequeños objetos que cuestan $3.000 pesos.

La gran duda es cómo hará Nadal para conseguir ingresar a los Estados Unidos. Deberá cambiar su ferviente postura antivacunas, ya que desde que cambió la reglamentación, dicho país exige el esquema completo. Hasta el momento, Ivana no negó ni afirmó haberse vacunado, a pesar de las continuas preguntas de sus seguidores.

Recordemos que Ivana sorprendió a sus seguidores al compartir un rotundo cambio de look junto a un intrigante mensaje sobre su futuro. "Muy buenos días. Fui a la peluquería y estoy súper contenta. Encontré una foto de cuando era chiquita y tenía flequillo y dije ‘ay quiero tener flequillo’ y me encantó. Asique bueno acá estamos con cambio de look y con cambio de pensamiento. Yo sé que la vibración de la tierra está cambiando y por ende mi vibración y mi sistema de creencias también", expresó, sin especificar bien cuál es la dirección de su cambio.

"Estoy encontrando respuestas a cosas que quizás formaban parte de mi sistema de creencias pero que podían ser contradictorias. Encontré el equilibrio perfecto entre dos de esas partes que me hacían ruido: la de pensar que tenemos todo escrito en el destino y la de sentir que es uno el que va construyéndolo", agregó.