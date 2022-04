La denuncia de Silvina Luna internada tras El hotel de los famosos: “Esto es…”

El hermetismo se apoderó de las instalaciones de El hotel de los famosos, por la rauda salida de Silvina Luna del reality. Todo se tiñó de especulaciones, de versiones cruzadas y todo tipo de elucubraciones sobre el verdadero motivo de partida entre gallos y medianoche de la famosa.

Las primeras teorías referían a un descontento de la modelo, a ciertas rispideces con sus compañeros de este show de eltrece y un sinfín de posibilidades. No obstante, la propia ex Gran Hermano terminó por resolver el misterio y saltó a sus redes sociales para comunicar la verdad.

Luna confirmó que esta decisión se vinculó con un problema de salud, con una complicación que se le activó mientras navegaba por las aguas del encierro en el hotel y que se entrelazan con todas las patologías que la abordan desde aquellas cirugías dañinas del doctor Lotocki.

A través de un posteo en Instagram, con una foto en una sala de terapia, la famosa describió el origen de este contratiempo y apuntó directamente contra el cirujano, ese hombre al que le creyó en su momento y con el que se animó a someterse a algunas intervenciones estéticas.

Por eso, Silvina acudió a una recriminación de todas las secuelas que padece en su cuerpo por influencia directa de las operaioines y contó: “Hola a todos, acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien. Ahora lo importante es mi salud”.

Con el objetivo de transmitir tranquilidad a sus seguidores, Silvina armó un video en las stories de su perfil, en el que le habla a cámara desde el interior del hospital y visiblemente conmovida contó: “Acá les dejo un videíto. Le metí un filtro porque estoy matada. Es para contarles que estoy mejor, que ya se está nivelando todo, que me siento más fuerte, que descansé”.

Claro que la ex GH no se olvidó del apoyo del público, de esas miles y miles de personas que le brindaron amor por las plataformas y sobre todo mucha fuerza para atravesar este presente. “Me súper motivaron y me dieron mucho amor”, explicó.

Por otra parte, Silvina compartió un mensaje para ponderar la atención de El hotel de los famosos, lo que permitió desbaratar las versiones de una tensión con la producción del reality. “Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento. A eltrece y a todos los que forman parte del programa y a mis compañeros por todo su amor”.