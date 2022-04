Silvina Luna reapareció en las redes desde la clínica donde se encuentra internada

El jueves Silvina Luna sorprendió a todos al anunciar que por problemas de salud debía abandonar El hotel de los Famosos. Tras una prueba física que protagonizó el fin de semana, la modelo se realizó unos estudios médicos. Cuando los resultados llegaron, la ex Gran Hermano confirmó que no podía seguir en competencia y que debía ser internada para seguir un control estricto de su estado.

"Ayer me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca", aclaró Luna.

Tras recibir los resultados de los análisis médicos, se quebró al aire: "Qué mal, qué mal todo, este valor está altístimo, ay no...no me quiero ir", expresó. "Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar", le contó a sus compañeros. "Igual yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto, pero pensé que acá lo iba a poder sostener", reconoció.

Para llevar tranquilidad a sus millones de seguidores, Silvina realizó un posteo este sábado en su cuenta oficial de Instagram desde la clínica. "Hola a todos!!! Acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien Ahora lo importante es mi salud", comenzó diciendo la modelo.

"Gracias por sus mensajitos de aliento; por preocuparse. Me hacen muy bien. Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento", agregó agradecida por todo el apoyo de sus seguidores y el buen trato recibido del personal de salud.

Recordemos que Silvina arrastra secuelas en su salud producidas por la intervención en los glúteos que se realizó de parte del doctor Anibal Lotoki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por "lesiones graves" en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Incluso un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones.