Silvina Luna se suma a una plataforma de contenido para adultos

Silvina Luna decidió seguir los pasos de Florencia Peña y sumará contenido para el infarto en Divas Play, la popular plataforma para adultos.

"Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás", anunció la ex Gran Hermano en un posteo publicado en su cuenta de Instagram en el que agregó un video que la muestra el detrás de una sensual producción de fotos. Para disfrutar del contenido exclusivo que subirá Silvina se deberá pagar una suscripción mensual de 15 dólares.

"Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo, y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte mía!?", agregó la actriz. Finalmente, invitó a sus fanáticos a seguirla en este nuevo proyecto: "¿Dónde?

Nos vemos en la web de Divasplay @divasplay, una plataforma para creadores de contenidos donde podes subir cosas que otras redes te censuran".

Recordemos que Divas Play es una plataforma de contenido donde los creadores pueden compartir su trabajo, bien sea en fotografías o videos, sin ningún tipo de censura y cobrando una suscripción mensual. En caso de personalidades como Flor Peña, que disfrutan de poder hacer material más erótico y sensual, esta página representa una gran posibilidad de otorgarle valor a ese tipo de contenidos.