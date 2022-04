La tajante decisión que tomaría Nancy Dupláa si Pablo Echarri desembarca en la política

Nancy Dupláa y Pablo Echarri tienen una historia profesional delante de cámaras y otra en su vida íntima, que trasciende a las luces y el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, la actriz se sinceró sobre la dinámica que llevan puertas adentro de su casa, y deslizó una llamativa confesión sobre el posible desembarco de su pareja en la política.

Antes de comenzar el rodaje de la segunda temporada de El Reino (Netflix), Dupláa se refirió a la etapa que transita en su carrera artística y aseguró que está mucho más tranquila. “Para mi pelear no vale la pena. Siempre fue el consejo de mi viejo mediar, conciliar. Para pelearse hay que estar muy afilado y te quita tiempo y energía. Eso lo aprendí con el tiempo. Yo era peleadora, polvorita, hice cosas tremendas”, detalló la actriz en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez).

Por otro lado, Nancy Dupláa habló del historial de celos de pareja que han tenido con Pablo Echarri. y aseguró: “El dice menos, procesa más por dentro. Es un macho alfa, nunca dice nada. Es un galán. Todo eso con los años se fue disipando”.

En tanto que también reconoció que para ella fue muy impactante procesar las escenas de alto voltaje que protagonizó su pareja con Celeste Cid en la pantalla chica. “Con Resistiré casi me muero. Hacia un año que salía con Pablo y estaba embarazada. Yo gorda, con un nene chiquito y con la ciudad empapelada con estos bellos seres”, recordó entre risas.

Además, Dupláa contó que en dos décadas de relación no han tenido muchas crisis con Echarri. “Lo primero que te une a una persona son las cosas más afines pero con la convivencia van apareciendo un montón de diferencias y cuando te quedas en la evolución es una porquería. Hubo muy pocos momentos en los que sentí que podía quebrarse la pareja. Nos gustan nuestras fricciones”, se sinceró.

Nancy Dupláa detalló cuál es la dinámica con la que han logrado construir un duradero vínculo con Pablo Echarri. “Somos bastante conversadores, si hay algún problema trato de desactivarlo rápido. Con el tiempo aprendí a decir las cosas. Más allá de crisis y peleas hubo solo un momento puntual donde nos la vimos difícil pero después tuvimos grandes momentos. No somos los mismos que al principio, la pareja se fue transformando en otra cosa”, señaló.

Finalmente, sobre el posible desembarco de Echarri en la política, Dupláa deslizó la decisión que tomaría en cuanto a acompañar a su pareja en ese camino. “En la profundidad, la Argentina es un país en donde no solo la política es lo que esta envenenada, creo que alrededor hay muchas cosas como los medios de comunicación y los comunicadores que genera mucha irritabilidad y envenenamiento. Es un terreno minado, hay que tener mucha espalda para bancarlo porque el juego no es limpio. Es un trabajo que no sé si tengo ganas de transitar ni como acompañante”, se sinceró.