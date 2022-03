Así de grande esta Luca el hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá

Luca Martin fue el único hijo que tuvieron Nancy Dupláa y Matías Martin, cuya pareja estuvo junta durante tres años. Luego la actriz conoció a Pablo Echarri y se enamoró completamente del actor, en ese momento ella estaba cursando el embarazo de Luca.

Pese a todo, Nancy y Matías Martin lograron mantener un buen vínculo pensando siempre en lo mejor para su hijo. Hoy Luca trabaja en Urbana Play, la radio en la que también está su papá. El joven conduce el segmento de 21 a 01, en el que habla de gaming y tecnología.

En 2015, Luca le pidió a su papá tener espacio en Basta de todo, el programa que tenía en FM Metro, pero el conductor le dijo que no. Luego, al año siguiente volvió a pedirle y Matías aceptó: hizo la columna “Luca at the movies”, en el que hablaba de series y películas.

Amante de la tecnología, los tatuajes y la música - al igual que su papá -, Luca Martin se dio cuenta de que lo suyo era el cine cuando hizo un taller en la escuela. Por ello Luca explicó: “ En la escuela hice un taller de guion y siempre fui fan de ver películas. Las miro y las analizo. He visto tres veces en un día la misma. La Naranja Mecánica, El silencio de los Inocentes, El resplandor. Adoro a los hermanos Coen”.

Imagen: Para Ti

Luca Martin También habló de sus padres Matías Martin y Nancy Dupláa: “Mi viejo es un grande, siempre lo fue, no es sólo conmigo. En mi caso particular me apoya incondicionalmente, pese a mis miedos e inseguridades. Igual que mi madre, siempre me trata de aconsejar, me manda mensajes cuando estoy al aire. Son mis grandes ejemplos y pilares. Ellos quieren mi felicidad, siempre y cuando yo sea feliz, me apoyan”.