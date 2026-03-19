La planta ornamental que debes tener en el jardín para atraer miles de mariposas

Una planta que florece en racimos y que es ideal para un jardín lleno de vida. Atrae mariposas y abejas.

Los amantes de las mariposas deben saber que hay una planta especial que las atrae y que puede estar en el jardín. Se trata del Eupatorio, una especie ornamental que es la favorita de los paisajistas que buscan jardines naturales y silvestres.

Lo que distingue a esta planta del resto es su floración. Tiene pequeñas flores agrupadas en densos racimos que al alcanzar su esplendor brindan la sensación de ser una nube de color flotando sobre el follaje.

Además de este atractivo visual, el Eupatorio tiene una función ecológica vital. Se trata de una planta altamente melífera, es decir que tiene una gran producción de néctar lo que la transforma en un imán irresistible para abejas y también para mariposas.

La planta es una opción ideal para bordes de jardín porque define espacios con una textura suave. Es imprescindible tenerla para ver la biodiversidad en el hogar. Aporta un toque rústico y descontracturado que muchos están buscando actualmente.

Cuidados de la planta Pese a su apariencia delicada, la planta es resistente y apta para principiantes. Para que luzca saludable solo necesita estar a pleno sol para prosperar, pero se adapta bien a la semisombra. El riego debe ser moderado sin encharcar la tierra. Prefiere suelos fértiles y con buen drenaje para proteger sus raíces.