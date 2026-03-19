El truco definitivo: cómo blanquear camisas amarillentas y dejarlas como nuevas

Existe un truco de limpieza con bicarbonato de sodio y limón que dejará las camisas blancas como recién compradas.

Con el paso del tiempo las camisas blancas adquieren un tono amarillento. Esto es resultado de la acumulación de sudor, restos de detergente y partículas de desodorante. Existe un método de limpieza casero económico con limón y bicarbonato de sodio.

Para este trabajo no se necesita gastar dinero en blanqueadores industriales agresivos. La combinación de estos dos ingredientes tiene resultados que son realmente efectivos.

Gemini_Generated_Image_dbglxbdbglxbdbgl Bicarbonato de sodio y limón para devolver el blanco original. Fuente: IA Gemini. Bicarbonato de sodio y limón, la dupla de limpieza Para llevar adelante este truco se necesitarán cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón fresco, además de un litro de agua. En primer lugar, se prepara la mezcla disolviendo el limón con el bicarbonato hasta que se integren por completo.

Luego sumergir la prenda y asegurarse de que las zonas críticas como cuello y axilas queden bien empapadas. Dejar actuar la preparación al menos durante dos horas para que haga efecto la limpieza.

Finalmente, se enjuaga y se lava la camisa como se hace habitualmente. Es importante que la prenda se seque por completo antes de volver al armario.