Wi Fi lento: cómo usar una simple llave para mejorar la señal de internet en casa

Es posible mejorar la señal de Wi Fi con un simple truco usando una llave encima del router. Se reparte mejor la señal.

A veces la señal de internet no es de las mejores y cuesta que llegue con fuerza a cada rincón de la casa. Sin embargo, existe un método casero que se volvió tendencia y es usar una llave metálica para poder optimizar la conexión de Wi Fi.

La clave para mejorar Wi Fi La llave para mejorar la conexión tiene una explicación física. El metal de la llave actúa como un reflector pasivo. Al colocarla en la parte superior del dispositivo cerca de las antenas permite redireccionar la onda evitando que la señal se disperse hacia lugares innecesarios.

Por otra parte, esto permite reducir las interferencias funcionando como un pequeño escudo que concentra la potencia hacia zonas abiertas del hogar y al limitar la dispersión, la conexión en áreas específicas puede ganar algo de intensidad.

Router Wifi También se puede colocar una moneda para mejorar la conexión Wi Fi. Imagen generada por IA Para intentar este truco en el modem se necesita una llave de metal común sin protectores de plástico o de goma. Se apoya sobre el chasis del router lo más cerca posible de la base de las antenas. Es importante no tapar las rejillas de ventilación del router porque el sobrecalentamiento podría dañar el sistema permanentemente.

Si bien este método casero ofrece una leve mejoría al direccionar las ondas no es un reemplazo de las potencias. Es una ayuda táctica, no una solución definitiva en caso de problemas graves.