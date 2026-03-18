Terremoto laboral: este es el empleo más amenazado por la IA y la alternativa para sobrevivir

La Inteligencia Artificial está reemplazando muchas funciones. Hay un empleo que está en jaque por el avance.

La Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados y viene transformando el mercado laboral. Hay un sector que antes estaba a “salvo” que hoy es un empleo que encabeza la lista de riesgo. Es por eso que hay que reinventarse rápidamente.

Empleo en jaque La verdadera sorpresa de este 2026 es la vulnerabilidad de los empleos que requieren habilidades cognitivas medias y estructuradas, según la proyección realizada por la Inteligencia Artificial.

inteligencia artificial 3 El empleo peligra en algunos casos por la IA. Hay distintos informes de consultoras tecnológicas y organismos multilaterales que coinciden en que los roles de Representante de Atención al Cliente y Técnico de Soporte de Primer y Segundo Nivel son los que enfrentan el mayor riesgo de desplazamiento inminente en 2026.

La razón de esta vulnerabilidad reside en las capacidades de la IA moderna; no solo entiende palabras clave sino que maneja interacciones fluidas indistinguibles a un humano. Además, un agente de IA puede escanear manuales, historiales y protocolos en milisegundos dando soluciones precisas sin tiempos de espera.

Por otra parte, por la integración de sistemas internos muestran que la la IA no solo “habla” sino que puede hacer gestiones de reembolsos, reseteo de contraseñas, agendar turnos o diagnosticar fallas de software sin la necesidad de intervención humana.