La hija no reconocida de Palito Ortega sufrió un duro golpe: “La señora se equivoca en…”

Una historia que oculta una trama compleja, muy sensible de un entramado familiar y que se remonta a muchas décadas en el pasado. En la última semana explotó la noticia del reclamo de su identidad de Rosa Ortega, que asegura que es hija de Palito Ortega.

La mujer contó todo lo que siente en el ciclo de A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, donde describió el origen de su convicción de la filiación hereditaria con el músico y que se entrelaza con la confesión de su abuela en los instantes finales de su vida.

Claro que toda esta duda ya había brotado a fines de la década del noventa, pero ahora retornó a la palestra con mucha fuerza. Y en esa exposición, Rosa se cruzó con Ana Rosenfeld, quien oficia de letrada de la familia de Palito, porque asegura que ya se realizó un estudio científico que arrojó un resultado negativo.

La supuesta hija del cantante arremetió contra la abogada: “Con respecto al ADN que se hizo fuera de la Justicia, fue mi mamá, la doctora Rosenfeld y mi papá Juan. No fue Ramón (Palito), no es verdad que haya ido. No es verdad que fue Ramón".

Con lujo de detalles denunció un accionar extraño de la famosa letrada: “La doctora Rosenfeld cuando yo dije 'me voy a llevar una muestra'; ella se agachó, me miró y dijo: 'Lo que vale es lo mío'. Me acuerdo de todo, así que diganle a la doctora Rosenfeld que ya somos grandes para andar mintiendo, no es así”.

Claro que Ana no se quedó callada y en el desarrollo de LAM tomó la palabra para refutar cada uno de los dichos de Rosa con una exposición de los hechos, al menos desde su mirada y de sus defendidos. Así lanzó concepciones fuertes con la mujer que asegura que es hija de Palito: "Primero, la señora se equivoca. Yo sí estuve, fui personalmente a acompañar al señor Ramón Ortega”.

Así describió esa época de un análisis: “Y se equivoca rotundamente insistiendo y diciendo que fue en el hospital Duran, fue en la Facultad de Medicina. Como bien dice ella, nos atendió el bioquímico Corach con sus asistentes. El señor Corach jamás atendió en el Duran. Fue en la Facultad de Medicina, donde personalmente acompañe al señor Ramón Ortega".