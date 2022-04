La reacción de Benjamín Vicuña ante el debut de la China Suárez como cantante

Benjamín Vicuña dialogó con Socios del Espectáculo (El Trece), y sorprendió con su particular reacción sobre el debut de la China Suárez como cantante. La actriz presentó hace algunos días el videoclip de "El juego del amor", el tema que grabó junto a Santiago Celli.

En los últimos días, se especuló con que la China Suárez haya elegido esa canción para aludir de manera indirecta al escándalo en el que quedó involucrada con Mauro Icardi. “Tan arrebatada yo/tan acobardado vos/fuimos inocentes/en el juego del amor”, dice parte del estribillo del tema que ya es un éxito.

Interceptado por un móvil del mencionado programa, el cronista le preguntó a Benjamín Vicuña si ya escuchó el tema de la China Suárez. “¿Sabés que no? No, no le escuchado todavía”, respondió el actor con cierta picardía.

Luego, cuando le preguntaron por la incursión de la actriz en la música, Vicuña reconoció: “No, a ver, por supuesto que sé perfecto su lanzamiento, y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”.

De todas formas, el actor chileno se encargó de rremarcar que con la China Suárez mantienen un vínculo cordial por los hijos que tienen en común.

Finalmente, cuando le preguntaron por el trato que tiene con Roberto García Moritán, actual marido de Pampita, Benjamín Vicuña redobló su postura conciliadora: “La mejor. Es un muy buen tipo. Ya lo he dicho varias veces. Ya parece joda”.