La película de Netflix que levanta revuelo por su exagerada cantidad de escenas de alto voltaje

En estos días en las redes sociales, Netflix levantó revuelo por su nueva película con una exagerada cantidad de escenas de alto voltaje que los usuarios no tardaron en cuestionar con filosas ironías.

Se trata de la secuela de 365 días, el drama erótico polaco que fue un éxito en Netflix en 2020. La nueva entrega se titula 365 días: Aquel día, y es el segundo capítulo de la trilogía de la popular autora Blanka Lipinska.

Con dirección de Barbara Bialowas y Tomasz Mandes, la película de Netflix tuvo su estreno este miércoles y rápidamente se ubicó entre las más vistas.

“Vuelven Laura y Massimo más apasionados que nunca. Pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste”, dice el anuncio publicitario de esta producción de Netflix.

El film dura una hora y 50 minutos y es apta para mayores de 16 años. Entusiasmados por el éxito de la primera parte, la dupla de cineastas redobló la apuesta, pero los usuarios terminaron argumentando que la película tiene poca trama y mucha acción en la cama.

"No hay trama, solo escenas de sexo y vibraciones”, “Estoy viendo la secuela de 365 días y llevo 40 minutos y no ha pasado absolutamente nada”, "Tenía mis expectativas bajas, pero ya han pasado 15 minutos y lo que tenemos aquí no son más que escenas de sexo que parecen más bien una versión extendida de un video musical para una lista de reproducción lasciva”, "La nueva película de 365 días no tiene argumento, no sé, soy un mojigato, pero no puedo soportar una escena de sexo literalmente cada cinco minutos”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Netflix.

A su vez, aquellos internautas que no están pareja ironizaron: “No miren la segunda película de 365 días si están solos como yo”, “¿Querés venir a ver 365 días conmigo? Enviar”, “No voy a mirar 365 días hasta tener con quien mirarla”.