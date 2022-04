La dura advertencia de Jorge Lanata a Fernando Burlando tras su anuncio de demanda

Luego de que Fernando Burlando anunciara que demandará a Jorge Lanata y a su flamante esposa por sus recientes dichos en su contra, el periodista no se quedó callado y deslizó una dura advertencia contra el abogado.

Hace algunos días, Elba Marcovecchio se refirió en duros términos a su experiencia laboral con Burlando, y Lanata la apoyó poniendo en duda la capacidad del letrado en su desempeño profesional.

Marcovecchio aseguró que no recibía el total de lo que le correspondía como honorarios en los juicios en los que trabajó para Fernando Burlando, y el mediático abogado respondió que llevará a su excolaboradora y al conductor a tribunales.

“Ayer el señor Burlando dijo que me va a hacer juicio. Yo le quiero agradecer mucho esto, me encanta que nos haga juicio, me parece buenísimo. Es una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”, retrucó Jorge Lanata desde su programa radial.

Luego, el periodista agregó desafiante: “O sea que, en buena hora el juicio y estamos dispuestos a participar de él. Probablemente mi abogado en el juicio sea Gabriel Cavallo, ex juez federal y ex socio nuestro en Crítica. O sea que nos vamos a comprar pochoclo y nos vamos a divertir en el juicio”.

Finalmente, Jorge Lanata remarcó: “Humildemente, le recomendamos a Burlando que repase sus textos de Derecho por si los tiene olvidados”.