Jorge Lanata apuntó contra Fernando Burlando: "Yo no elegiría un abogado que..."

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se celebró este sábado. El festejo íntimo que organizaron el periodista y la abogada fue para tan solo 150 invitados, entre familiares, amigos y celebridades del mundo del espectáculo y la política. Pero en el listado hubo una mediática pareja que quedó afuera de la invitación: Fernando Burlando y Barby Franco.

Por ese motivo, desde Intrusos (América) fueron a buscar la palabra de Barby, que se mostró muy filosa: "Teníamos un cumpleaños de 15, que es más importante, y pasan reaguetón y trap", lanzó la modelo al respecto.

"Voy a ser sincera, no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie. ¿Se agrandó, Chacarita?", agregó.

Tras las repercusiones de la pareja del letrado, fue la propia Marcovecchio quien dio un móvil para LAM (América) y respondió a las acusaciones. "Tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!", escribió. Y sentenció: "¿Rogar que te paguen? Eso no es digno", expresó sobre los motivos que desencadenaron el final del vínculo con Burlando.

"Si me llamé a silencio, fue por respeto. Ahora, que digan que ‘se agrandó Chacarita’ me parece de cobarde. Todos los que me conocen saben que empecé a trabajar a los 21 años", expresó. "Estoy enojada, siento que Burlando mandó a Barby a decir eso", disparó.

Ahora le tocó el turno a Lanata. El periodista se tomó un tiempo en su programa de Radio Mitre para hablar de la pelea que salió a la luz en las últimas horas entre su esposa y el abogado. "Uno tiene que estar explicando por qué fue tal o por qué no fue tal. Me importa un pomo lo que opina la gente. Yo invito a quien tengo ganas, no me rompan las pelotas. Y también dejo de invitar a quien no tengo ganas", comenzó diciendo.

"Burlando me parece que no es un abogado muy presentable. Yo no sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando, o que aparece haciendo pesas en un lugar. Yo en general no elegiría un abogado así", reconoció.

"Ella en un momento se cansó, y más el último año. Se cansó de laburar gratis y dejó de hacerlo. Este es el resumen, es todo lo que tenemos para decir, por lo menos ella y yo, al respecto", finalizó.