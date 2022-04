Fernando Burlando redobló la apuesta y destrozó a Jorge Lanata con un lapidario descargo

En un móvil con Flor de Equipo (Telefe), Fernando Burlando redobló la apuesta contra Jorge Lanata y lo destrozó con un fuerte descargo luego de que el periodista defendiera a su esposa, Elba Marcovecchio, quien aseguró que renunció al estudio del mediático abogado porque dejó de pagarle sus honorarios correspondientes.

"Es muy doloroso que me digan que soy un mal pagador. Yo no tengo deudas con absolutamente nadie... Tampoco es cierto que ella manejaba mi estudio. Nosotros somos muchos profesionales acá... Lanata no conoce mi estudio, no tiene ni idea de la cantidad de gente que trabaja... Decir que Elbita era la única, cuando ella manejaba el 0, 0001% de los casos es una falta de respeto a los colegas", apuntó Fernando Burlando.

Luego, el letrado profundizó sus críticas contra la esposa de Jorge Lanata. "Ella se puede pelear tal vez con algunos de los chicos del estudio pero no con Burlando. Yo superviso absolutamente todo y todos son reemplazables. Está bien que ella elija, lo que no está bien es que destrates a la persona que te dio trabajo", sentenció.

Cada vez más enojado, Burlando arremetió contra Lanata y lo sepultó con una fuerte frase. "Decir que una persona no tiene prestigio, o que no elegiría a un abogado porque fue al Bailando o hace pesas, yo prefiero eso y no sacarme una foto fumando", expresó indignado.

Además, Fernando Burlando dio a conocer el mensaje que le envió a Jorge Lanata. “Le dije que podíamos hablar como hombres, que no tiene que hablar para una escenografía, que si quiere es frente a frente, como corresponde", explicó.

Finalmente, el letrado reflexionó: "Realmente no sé por qué Elba no habla conmigo... salieron a decir en el programa de De Brito cosas incomprensibles, sobre todo él, yo no lo podía creer. 35 años en la profesión y jamás tuve un problema... Yo fui el primero que bancó esta relación (por el matrimonio Lanata-Marcovecchio) y me pongo feliz de que hayan crecido".

Por su parte, Jorge Lanata este jueves desde su programa de radio le hizo una dura advertencia a Fernando Burlando, luego de que el abogado anunciara que llevará al periodista y su esposa a la Justicia.

“O sea que, en buena hora el juicio y estamos dispuestos a participar de él. Probablemente mi abogado en el juicio sea Gabriel Cavallo, ex juez federal y ex socio nuestro en Crítica. O sea que nos vamos a comprar pochoclo y nos vamos a divertir en el juicio”, desafió Lanata.