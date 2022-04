Elba Marcovecchi, la flamante esposa de Jorge Lanata, arremetió contra Fernando Burlando

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se celebró este sábado. El periodista y la abogada festejaron junto a sus seres queridos en una fiesta muy íntima: tan solo 150 invitados entre familiares, amigos y celebridades del mundo del espectáculo y la política. Pero en el listado hubo una mediática pareja que quedó afuera de la invitación.

Fue en LAM (América) donde habían revelado la identidad de los tortolitos días atrás: "Llama mucho la atención porque es un vínculo de trabajo de muchísimos años", comenzó diciendo Pía Shaw antes de revelar la identidad de la pareja: Fernando Burlando y Barby Franco.

Fernando Burlando y Barby Franco.

Por ese motivo, desde Intrusos (América) fueron a buscar este lunes la palabra de Barby, que se mostró muy filosa: "Tenemos un cumpleaños de 15, que es más importante, y pasan reaguetón y trap", lanzó la modelo al respecto.

"Voy a ser sincera, no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie. ¿Se agrandó, Chacarita?", agregó.

En este contexto y luego de que trascienda la mala relación entre Marcovecchio y Burlando, fue la flamante esposa de Lanta quien salió a aclarar la situación en sus redes sociales. "En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!", escribió. Y sentenció: "¿Rogar que te paguen? Eso no es digno".

Luego, la letrada también brindó un móvil en LAM (América), donde se mostró muy enojada: "Me motivó todo lo que estuve escuchando durante el día, decir que soy desagradecida, que me fui tres meses y que dejé mi trabajo, eso lo dijo Mariana Brey. Son todas cosas falsas. Nos casamos el sábado y yo sigo desde la mañana vestida porque fuimos a trabajar los dos ¿A vos te parece que esa es una conducta de alguien que deja tres meses un trabajo", reveló.

"Si me llamé a silencio, fue por respeto. Ahora, que digan que ‘se agrandó Chacarita’ me parece de cobarde. Todos los que me conocen saben que empecé a trabajar a los 21 años y a los 25 me compré el inmueble de mi estudio porque me fue bien en mi carrera", expresó. "Estoy enojada, siento que Burlando mandó a Barby a decir eso", disparó.

Luego, se refirió al final de su relación laboral con Burlando. "Terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Yo trabajo, no voy a estar ejecutando un cliente o haciendo cosas que no corresponden, no va con mis principios ni mi ética. No me paga, se lo pido una vez, dos veces, durante prácticamente un año y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más y que me iba. Él me dijo que aguantara, que iban a entrar casos que rindieran, pero es un gran estudio, no soy tonta. Yo no trabajo para comprarme vestidos, sino para mantener dos criaturas", disparó contundente.