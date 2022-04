Gastón Pauls insiste con sus ideas terraplanistas y se burló de la llegada del hombre a la Luna

Hace pocos años, Gastón Pauls impactó a todos al sumarse a quienes adhieren a las teorías que afirman que la tierra es plana. Y ahora el actor, se burló de la llegada del hombre a la Luna durante su visita al programa No es tan tarde (Telefe).

Cuando el conductor Germán Paoloski le consultó a Gastón Pauls por aquella polémica declaración que dio en 2019, cuando el artista dijo que no había salido de la tierra “para ver si era redonda”.

“Yo lo que dije es ‘qué lindo que es dudar en este mundo’”, remarcó. En tanto que sobre la llegada del hombre a la Luna, Pauls sentenció: “Es algo que seguro, estoy convencido, es un chiste. Les salió lo mejor que pudieron, pero lo ves hoy y decís que no llegó nadie a la Luna. Era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí”.

Luego, Gastón Pauls ironizó: “Llegaron en el '69 y en los últimos 20 años, ¿ninguno de los multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”. En ese momento, Paoloski recordó que el proyecto SpaceX de Elon Musk consiste en ese tipo de viajes. Incrédulo, el entrevistado retrucó: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue… El video de la llegada del hombre a la Luna es un chiste”.

El artista había sumado su voz en el documental de 2018 Pitágoras, en el que afirma no descartar que el planeta Tierra sea plano. “Empecé a plantearme este tema hace cuatro años. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije: ‘Pará, ¿y si la cosa es al revés?’”, comentó en esa oportunidad.

Entonces Gastón Pauls comentó en aquel entonces: “Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, y los que decían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Me parece súper interesante. Nadie sabe cuál es la verdad. La verdad es que yo no salí de la Tierra para ver si es redonda. Leer y estudiar a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida. Trato de inculcarle a mis hijos que siempre investiguen”.